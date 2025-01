Tutto.tv - Grande Fratello anticipazioni 16 gennaio: Lorenzo spiazzato, due ritorni

Leggi su Tutto.tv

Questa sera, giovedì 16, andrà in onda una nuova puntata del. La tensione è altissima sia dentro sia fuori dalla casa per tutti gli ultimi accadimenti che si sono verificati durante le scorse puntate del GF. Vediamo tutto quello che succederà. Spoiler GF 16: sorprese pere TommasoLedelrelative alla puntata che andrà in onda oggi, giovedì 16, rivelano cheSpolverato riceverà una sorpresa inaspettata. Il concorrente, infatti, si troverà faccia a faccia con il “guru della moda” di cui tanto si è parlato nel corso di queste settimane. Cosa avrà da dirgli l’ospite misterioso?Anche Tommaso Franchi riceverà una sorpresa, ma decisamente più dolce rispetto a quella che spetterà al suo compagno d’avventura.