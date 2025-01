Anticipazionitv.it - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori di Kian: quando è nato davvero e perchè si chiama così

Leggi su Anticipazionitv.it

hanno annunciato la nascita del loro primo figlio,. Dopo giorni di silenzio sui social, la coppia ha condiviso la lieta notizia con i fan, coronando il loro amoresotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Sembra però che il piccolo non sianello stesso giorno in cuihanno condiviso la sua prima foto sui social. Inoltre emergono importanti dettagli sul significato del nome scelto e su come ha reagito l’altro figlio di, Leonardo.Il significato del nome del figlio diIl nome del piccolo,, è di origine persiana e significa “regno”, “terra” o “reale”. Come spiegato, il termine evoca maestosità e nobiltà, un omaggio alle radici iraniane di. “È un nome importante, simbolico”, hanno dichiarato amici vicini alla coppia.