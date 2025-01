Liberoquotidiano.it - Gestione del team nell'era della YOLO Economy: sei pronto per questa sfida?

Oggi, gestire unrappresenta una delle sfide più complesse per le aziende. La cosiddetta– acronimo di "You Only Live Once" – ha trasformato profondamente il mondo del lavoro. Sempre più professionisti scelgono di abbandonare posizioni stabili per cercare ambienti lavorativi che offrano maggiore soddisfazione e benessere. Di fronte a questo cambiamento epocale, le imprese devono rivedere le proprie strategie didelper trattenere i talenti e migliorare la produttività. Ma come si può davvero affrontare? Creare un ambiente di lavoro motivante e attrattivo non significa semplicemente lanciare una frase motivazionale o offrire un benefit una tantum. Occorre un approccio strutturato, basato sui dati, per gestire unin modo strategico ed efficace! Che sia undi vendita, undi marketing o altrioperativi, sono sei le aree fondamentali che ogni azienda dovrebbe monitorare per unadelottimale.