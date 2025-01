Fondi, un milione di euro dalla Regione per la ristrutturazione del Centro per l’impiego

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 gennaio 2025 – Sono in arrivo 1.110.000per il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria dei locali che un tempo ospitavano ilperin Corso Appio Claudio: l’ufficialità è arrivata con una deliberazione della giunta regionale lo scorso 9 dicembre.“È la notizia che attendevamo da tempo – commenta entusiasta il sindaco diBeniamino Maschietto – riportare ilperin una posizione centrale e facilmente raggiungibile anche da giovanissimi e persone non automunite, dedicargli una sede adeguata e funzionale e restituire ad un servizio fondamentale per la collettività l’importanza che merita erano gli obiettivi che ci eravamo posti sin dal giorno della chiusura della sede di Corso Appio Claudio.Purtroppo, il Comune dinon avrebbe mai avuto le risorse necessarie per affrontare laradicale di un immobile le cui condizioni non erano da tempo compatibili con un pubblico servizio.