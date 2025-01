Imiglioridififa.com - EA svela i migliori giocatori dell’anno, ecco le carte ufficiali dei TOTY di FC 25

I fan di tutto il mondo hanno votato, contribuendo a formare le squadre definitive dei calciatori e delle calciatrici più d’élite. Tra i talenti selezionati spiccano Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Cole Palmer, Aitana Bonmatí, Lauren James e Sophia Smith, tutti parte del prestigioso Team of the Year () di EA SPORTS FC 25.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Il 16 gennaio 2025, Electronic Arts, Inc. ha annunciato ufficialmente i ventidueche compongono la Squadramaschile e femminile. Questo riconoscimento è uno dei pochi nel panorama calcistico mondiale che permette ai tifosi di partecipare attivamente attraverso il voto, rendendo iluna celebrazione unica deitalenti calcistici.SquadraFemminile ()Portiere: Ann-Katrin Berger (Germany) – Gotham FCDifensori: Sakina Karchaoui (France) – Paris Saint-Germain, Wendie Renard (France) – Lyon, Irene Paredes (Spain) – FC Barcelona, Lucy Bronze (England) – ChelseaCentrocampisti: Aitana Bonmatí (Spain) – FC Barcelona, Alexia Putellas (Spain) – FC Barcelona, Guro Reiten (Norway) – ChelseaAttaccanti: Caroline Graham Hansen (Norway) – FC Barcelona, Sophia Smith (USA) – Portland Thorns, Lauren James (England) – ChelseaSquadraMaschile ()Portiere: Emiliano Martínez (Argentina) – Aston VillaDifensori: Virgil van Dijk (Netherlands) – Liverpool, William Saliba (France) – Arsenal, Dani Carvajal (Spain) – Real Madrid, Alejandro Grimaldo (Spain) – Bayer LeverkusenCentrocampisti: Jude Bellingham (England) – Real Madrid, Rodri (Spain) – Manchester City, Cole Palmer (England) – ChelseaAttaccanti: Vinícius Júnior (Brazil) – Real Madrid, Mohamed Salah (Egypt) – Liverpool, Kylian Mbappé (France) – Real MadridDisponibilità in EA SPORTS FC 25 e MobileGli attaccanti saranno disponibili in EA SPORTS FC 25 a partire da domani, seguiti dai centrocampisti il 19 gennaio e dai difensori/portieri il 21 gennaio.