Oasport.it - Dove vedere in tv Ceske Budejovice-Perugia oggi, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

giovedì 16 gennaio (ore 18.00) si gioca, incontro valido per la fase a gironi delladimaschile. I Campioni d’Italia affronteranno la poco quotata formazione ceca nella quinta giornata del gruppo D: dovrebbe essere un incrocio particolarmente agevole per la compagine umbra, che in trasferta andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva nella massima competizione europea.I Block Devils svettano in testa alla Pool con quattro vittorie (12 punti), frutto di quattro successi con il massimo scarto ottenuti durante l’inverno. I rossoneri andranno a caccia dell’affermazione che permetterebbe di festeggiare matematicamente il primato nel girone e dunque l’annessa qualificazione ai quarti di finale (le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff), sarà importante ottenere un altro 3-0 per ambire al ruolo di prima testa di serie nel tabellone della fase a eliminazione diretta.