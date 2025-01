Lapresse.it - Cuba, scarcerato il leader dell’opposizione José Daniel Ferrer

García, considerato ildella dissidenzana, è stato rilasciato dopo aver trascorso quasi quattro anni in carcere. Lo ha riferito l’Osservatoriono dei diritti umani (Ocdh) in una nota, affermando che l’uomo ha subito “torture fisiche e psicologiche”.31 i prigionieri politici liberati aSecondo l’Osservatorio sono già 31 i prigionieri politici liberati fino ad ora ovvero circa il 3% di quelli detenuti nelle carceri dell’isola. Tra le persone rilasciate nelle prime ore del mattino ci sono anche Luis Robles, arrestato il 4 dicembre 2020 per una protesta antigovernativa e Yandier García Labrada, membro del Movimento Cristiano di Liberazione, messo in manette il 6 ottobre 2020.I colloqui con la Chiesa cattolica e la mossa di Biden Il governo ha iniziato a rilasciare i prigionieri mercoledì, dopo colloqui con la Chiesa cattolica e dopo che il presidente Usa Joe Biden ha rimosso la nazione insulare dalla lista Usa degli Stati sponsor del terrorismo.