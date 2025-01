Liberoquotidiano.it - Clarios premiata per il suo impegno a favore della sostenibilità

HANNOVER, Germania, 16 gennaio 2025 /PRNewswire/, il più grande, tecnologicamente avanzato e responsabile produttore di batterie a bassa tensione al mondo, ha ricevuto il premio inaugurale "Excellence in Sustainability" da ATR International. ATR International è uno dei principali gruppi commerciali internazionali nel settore dell'aftermarket automobilistico e funge anche da fornitore e sviluppatore internazionale di sistemi per officine. In Europa, il marchio premium diper le batterie per autoveicoli è VARTA.Secondo ATR International,è stata insignita del premio "Excellence in Sustainability" per i seguenti motivi"Il premio dimostra che i nostri sforzi verso lasono riconosciuti sia all'interno del settore che dai nostri clienti. Il fatto chesia il primo a ricevere questo premio ATR è un risultato notevole", afferma Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA di