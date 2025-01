Isaechia.it - Chiara Ferragni, si allarga la famiglia: una delle sorelle sarebbe incinta

Leggi su Isaechia.it

Lapotrebbe presto accogliere un nuovo membro. Non si tratta di, che ha recentemente smentito le voci di una sua ipotetica gravidanza, ma di Francesca. A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia durante un intervento nella trasmissione radiofonica Suite 102.5. Secondo Parpiglia, la notiziaquasi certa. Negli ultimi giorni il gossip si era concentrato su, avvistata in una clinica ginecologica di Milano. Tuttavia, sembra che la protagonista di questa dolce attesa sia la sorella. Francesca è sposata dal settembre 2023 con Riccardo Nicoletti, musicista e suo compagno dal 2009. La coppia è già genitore del piccolo Edoardo, nato a giugno 2022, e ora potrebbe essere pronta adre ulteriormente la.Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato la notizia, il silenzio potrebbe nascondere un felice segreto.