“Chi è l’amante famosa”. Emanuele Filiberto nel mirino del gossip per la nuova fiamma

E si torna a parlare didi Savoia: beccato con una donna, non sconosciuta. Di recente, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, a proposito della moglie Clotilde Courau disse che “i tradimenti purtroppo sono successi, poi ecco le spiegazioni e anche i perdoni. Ma esistono grandissimo amore e rispetto tra di noi”. Ufficialmente è ancora sposato con la madre delle sue due figlie, Vittoria e Luisa, ma ecco la notizia della presunta amante.La dà per certa “La otra crónica” (L’altra cronaca), inserto del quotidiano madrileno El Mundo. Stando a quanto raccontato dal magazine, ma anche da “Hola”, ad aver fatto breccia nel cuore disarebbe l’imprenditrice messicana ed ex Miss Messico Adriana Abascal. Galeotto sarebbe stato un evento mondano a cui hanno partecipato insieme e durante il quale non si sarebbero trattenuti.