Che te ne fai di un box al Vomero, quando con 210.000 euro ti compri un posto vip al Camp Nou per 30 anni?

Sedici giorni dopo il pasticcio con Dani Olmo, il Barcellona ha rilasciato una nota in cui cerca di chiarire “leva” della vendita dei posti vip delNou, una misura chiave per rientrare nei parametri economici della Liga.Come aveva anticipato Laporta in conferenza stampa, il club ha messo a disposizione 475 posti Vip, pari al 5% del numero totale di posti che saranno disponibili in futuro allo “SpotifyNou”. Li ha già venduti a investitori stranieri coperti da una clausola di riservatezza: dal Qatar hanno sborsato 30 milioni, dagli Emirati Arabi Uniti ne hanno comprati per altri 70 milioni. Li avranno a disposizione completa per 30.Insomma, fatti due due conti: il Barcellona ha venduto ognia 7.000l’anno circa. In tutto 210.000. Il prezzo di un box auto al