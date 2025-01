Ilrestodelcarlino.it - Cesena, due poltrone per cinque. Primo ballottaggio in attacco

L’aver smarrito la via del gol è innegabilmente un problema, 425 minuti senza segnare sono un’eternità considerando poi che nel calcio di oggi se non segni qualche volta pareggi, ma molto spesso perdi e guarda caso è il copione che ha recitato il Cavalluccio nell’ultimo mese. Finora gran parte delle velleità offensive sono state affidate a Cristian Shpendi, che ha risposto presente segnando 10 reti sulle 27 totali, il che significa che circa il 40% dei gol colorati di bianconero portano la sua firma. La mancanza di un’alternativa credibile, l’olandese van Hooijdonk non lo era oltre che per la pochezza del rendimento anche per totale diversità di caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche, ha comportato che uscito di scena il gemello, il meccanismo offensivo si è inceppato e gonfiare la rete è diventata impresa titanica.