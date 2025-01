Carfora Confimi | Fuga di cervelli e manodopera penalizzano le imprese campane Occorrono azioni concrete

Leggi su Ildenaro.it

Le recenti previsioni occupazionali pubblicate da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che stimano circa 1,4 milioni di nuove assunzioni per il primo trimestre del 2025, devono essere interpretate con cautela. Come Presidente diIndustria Campania, ritengo che queste stime rischino di essere più teoriche che realistiche.Le metodologie adottate per elaborare queste previsioni si basano su dati storici, sondaggi aziendali e modelli statistici avanzati. Sebbene utili per delineare tendenze generali, tali strumenti non tengono conto di variabili imprevedibili che influenzano concretamente il mercato del lavoro. “In particolare – sottolinea, presidente diIndustria Campania – l’Italia continua a soffrire di un vuoto di politiche industriali strutturate e di misureper tutelare il Made in Italy, due elementi indispensabili per trasformare proiezioni ottimistiche in risultati concreti”.