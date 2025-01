Dailymilan.it - Calciomercato Milan, dopo l’infortunio di Malick Thiaw serve un altro difensore? L’esito degli esami

Leggi su Dailymilan.it

Ildovrà fare un acquisto didi? Ecco il punto in casa rossoneralo stop del tedesco.Ildi Sergio Conceicao si prepara alla supersfida di Torino contro la Juventus, il Diavolo deve provare a vincere la partita per alzare la voce in classifica e rientrare prepotentemente nella corsa al quarto posto. I rossoneri non avranno a disposizione l’ex bianconero Alvaro Moratail giallo ricevuto contro il Como.La sfida di Como ha fatto preoccupare i tifosi del Diavolo visti gli stop di Christian Pulisic, Alvaro Morata e. C’è una buona e una cattiva notizia: la prima è che l’americano e lo spagnolo (salterà comunque la Juventus per somma di gialli) non hanno presentato lesioni ma solo affaticamenti muscolari, la seconda è che il tedesco starà fermo.