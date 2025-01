Dilei.it - Ballando con le Stelle, la Rai chiede la Coppa dei campioni a Milly Carlucci: l’indiscrezione

con lepotrebbe tornare in tv prima del previsto. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, che ha visto trionfare Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, la Rai vorrebbe puntare sul dancing show anche in primavera, celebrando così il ventennale del programma. Dietro le quinte si starebbe ragionando su una nuova versione del format di, che potrebbe tornare con un mega torneo di tutti i vincitori oppure, altra ipotesi al vaglio di autori e dirigenti, con dei concorrenti Nip.con letorna in primavera con ladei?Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, la Rai sarebbe pronta a mandare in onda uno spin off dicon le. Le ipotesi al vaglio sarebbero due: una versione Nip dello show, con concorrenti sconosciuti al grande pubblico, oppure il ritorno in pista delle coppie vincitrici del programma, che va in onda da ben venti anni.