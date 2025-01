Lettera43.it - Australian Open 2025: Berrettini out, Sonego elimina Fonseca

Secondo turno agrodolce per gli azzurri agli. Nella mattinata italiana, infatti, Matteosi è arreso in quattro set al danese Holger Rune con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, 7-6. Un vero peccato per il martello romano, che ha avuto anche due set point per portare il match al quinto e si è trovato avanti di due minibreak nell’ultimo tiebreak. Prova magistrale invece per il torinese Lorenzo, che dopo una lunga battaglia di oltre tre ore e mezza si è sbarazzato del giovane prodigio brasiliano Joao, capace di battere al debutto assoluto negli Slam il Top 10 Andrey Rublev. Il punteggio finale è stato di 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3. Nella notte, Lorenzo Musetti ha avuto la meglio del canadese Denis Shapovalov per tre set a zero, chiudendo 7-6, 7-6, 6-2, mentre nel femminile Lucia Bronzetti ha salutato il torneo dopo la sconfitta in due set contro la romena Jacqueline Cristian per 7-5, 7-5.