Quifinanza.it - Assicurazione obbligatoria per i monopattini: le multe sono valide?

Leggi su Quifinanza.it

L’introduzione dell’per ielettrici, proposta dal D.l.n.121/2021 e introdotta dalla legge n. 177/2024, sta sollevando numerose questioni applicative e giuridiche. In particolare, la mancata adozione del Decreto Ministeriale che dovrebbe disciplinare il contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”, sta generando incertezza sia tra gli utenti privati sia tra le società di sharing, principali attori nel settore della micromobilità.Questa lacuna normativa pone non pochi dubbi sulla legittimità delle sanzioni comminate per la mancata stipula di una polizza assicurativa, in quanto, senza il “targhino”, risulta impossibile identificare il mezzo e associarlo a una copertura RC Auto.La questione non si limita agli utenti. Anche le imprese di sharinggravate da costi rilevanti per l’adeguamento ai nuovi obblighi normativi, che comprendono, oltre all’, la gestione logistica del casco obbligatorio.