Ilfogliettone.it - Assegno Unico, questa categoria è ancora in attesa del bonifico: il motivo dietro il ritardo dei pagamenti

Leggi su Ilfogliettone.it

Tante famiglieindel sostegno economico nell’anno che è appena iniziato. C’è una spiegazione se il pagamento ritarda.L’è una misura di sostegno economico introdotta in Italia per aiutare le famiglie con figli a carico. La legge che ha creato l’è stata approvata nel 2021, con l’intento di semplificare il sistema di aiuti esistenti e migliorare il benessere delle famiglie.Questosostituisce diverse forme di supporto precedenti, come le detrazioni fiscali per figli, gli assegni familiari e i bonus legati alla maternità. L’obiettivo è quello di rendere l’accesso ai benefici più equo e diretto.L’è destinato a tutte le famiglie con figli, fino a 21 anni, e l’importo varia in base al reddito del nucleo familiare. Maggiore è la situazione economica difficile, maggiore è l’importo erogato, con un sistema di calcolo progressivo.