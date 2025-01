Ilrestodelcarlino.it - Ama Aquilone, chiamata per 19 ragazzi. Servizio civile nei progetti di accoglienza

Castel di Lama, anche quest’anno la cooperativa sociale Amaavvia la sua partecipazione aluniversale, ospitando 19 giovani tra i 18 e i 28 anni. Grazie aiapprovati dal Cnca, Coordinamento Nazionale Comunità di, Amaoffrirà ai giovani selezionati l’opportunità di impegnarsi in attività educative e sociali in favore delle persone più vulnerabili. Sostegno all’apprendimento e sviluppo di competenze per contrastare l’abbandono scolastico, un progetto che mira a migliorare il benessere scolastico di minori in difficoltà. (3 i posti disponibili). ‘Donna, vita, libertà’, un progetto di supporto alle madri in condizione di fragilità con minori, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e l’emancipazione. (3 i posti disponibili: 3). Principi attivi di salute: percorsi di sostegno e cura per persone che usano droghe.