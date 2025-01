Anteprima24.it - Aggressione allo sportello anagrafe: tre feriti, due denunciati

Tempo di lettura: 2 minutiChiedono certificati anagrafici urgenti nel giorno di chiusura degli sportelli e al rifiuto passano alle vie di fatto. Tre dipendenti in ospedale e due persone denunciate. È accaduto all’ufficio Stato civile del Comune di Torre del Greco, all’interno del complesso degli ex molini meridionali Marzoli (dove sonocati gli sportelli destinati al pubblico). Nonostante la giornata di chiusura (il servizio, a causa della mancanza di personale, viene reso tre volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì) un uomo e una donna sono riusciti ad accedere all’ufficio in quel momento non attivo e pretendevano di ricevere alcuni certificati ritenuti urgenti. Non sono bastate le spiegazioni del dipendente in quel momento al loro cospetto: i due sono passati alle vie di fatto, prima minacciando i presenti, poi aggredendo il lavoratore, per la cui difesa si sono mossi anche altri colleghi, finiti con l’essere coinvolti anche loro nell’