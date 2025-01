Universalmovies.it - Addio a David Lynch | Il regista è morto, aveva 78 anni

Leggi su Universalmovies.it

Hollywood piange quest’oggi l’improvvisa scomparsa di, leggendariodi film come Twin Peaks e Mulholland Drive.La notizia è stata lanciata in rete dal the Hollywood Reporter, ed è purtroppo stata confermata dalla stessa famiglia delattraverso i canali social ufficiali: “È è con grande cordoglio che noi, la sua famiglia, annunciamo la morte dell’uomo e dell’artista. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma come avrebbe detto lui, “guarda la ciambella e non sul buco”. È una bella giornata con un sole dorato e cielo blu dappertutto»“Le cause della morte al momento non sono state rivelate, ma da notizie passate si evince che ilda tempo era alle prese con una una grave forma di enfisema polmonare dovuta all’uso estremo di tabacco.