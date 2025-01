Tpi.it - Accordo Israele-Hamas per la tregua a Gaza: i palestinesi festeggiano in tutta la Striscia | VIDEO

per la: iDopo l’annuncio dell’traper la, con il cessate il fuoco che entrerà in vigore domenica, migliaia disono scesi in strada inlaper festeggiare la fine delle ostilità.Dopo quindici mesi di conflitto, quindi, cessa, almeno temporaneamente ma con l’impegno di porre fine definitivamente alla guerra, l’offensiva israeliana nelladiiniziata dopo il 7 ottobre 2023, giorno in cuie altri gruppi terroristici hanno compiuto un attacco nei confronti diche ha provocato la morte di circa 1200 persone, di cui circa 800 civili. L’, di cui di seguito elenchiamo i principali punti, non ha però fermato i raid israeliani che, secondo la protezione civile palestinese, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 hanno provocato circa 50 morti (qui tutte le ultime notizie).