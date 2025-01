Quifinanza.it - Un mondo schiacciato da guerre, economia e clima: i rischi globali secondo Davos

L’invasione su larga scala dell’Ucraina del febbraio 2022 ha accelerato una crisi internazionale che nel 2025a di esplodere ai suoi massimi livelli. A certificarlo è il Global Risks Report del World Economic Forum di, un’analisi che ogni anno evidenzia e approfondisce i.Il quadro per l’anno appena iniziato è stato definito “cupo”, per via di una frammentazione generale che inasprisce le tensioni geopolitiche e le sfide tecnologiche e sociali.sono gli ambiti che destano maggiore preoccupazione nel “turbolento panorama globale” delineato dagli esperti. Chea di protrarsi ben oltre il 2025, contagiando l’intero decennio che abbiano davanti.Iper la geopoliticail rapporto, i conflitti armati tra Stati rappresentano il “o globale immediato più urgente” per il 2025, con quasi un quarto degli intervistati che li considera la preoccupazione maggiore.