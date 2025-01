Justcalcio.com - TS – Kalulu illude, Retegui punisce un Motta cervellotico

2025-01-14 23:50:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:Koopmeiners davanti è un disastroIl 4-6-0 scelto da Thiago ovviamente funziona in fase di negazione, togliendo spazi alla costruzione bergamasca, ma altrettanto ovviamente fa mancare ogni tipo di riferimento ai centrocampisti bianconeri quando vogliono costruire qualcosa di vagamente pericoloso. Grande confusione, Koopmeiners è il simbolo: beccato duramente dal suo ex stadio, l’olandese è un disastro lì davanti, buono solo a fare pressing ma per il resto sbaglia tutto, facendo rimpiangere anche il goffo Vlahovic degli ultimi tempi. Una sola fiammata, liberandosi della marcatura del connazionale De Roon per sbagliare completamente il diagonale tutto solo in area, e poi un crescendo di movimenti a chiamare palla facendosi anticipare, di scatti in profondità quando gli si chiede un appoggio e un’improponibilità in verticale quando viene lanciato nello spazio, venendo recuperato senza difficoltà.