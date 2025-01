Liberoquotidiano.it - **Trasporti: Conte, 'Salvini e Meloni dove siete? Occupatevi dei problemi, sveglia'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Che fine ha fatto? Le Stazioni di Milano e Roma in ginocchio nei giorni scorsi, oltre 100 casi di interruzioni e criticità sulla linea ferroviaria da inizio anno, ma il Ministro dei Trasportinon viene in Parlamento, non spiega ai cittadini, non si ha notizia di provvedimenti, interventi e decisioni drastiche per rimediare a questi disastri". Lo scrive Giuseppesui social. "Dai suoi social leggiamo ora che sta tentando di fare concorrenza al Ministro degli Esteri, incontrando il Ministro degli Esteri del governo criminale di Netanyahu per dirgli 'potete contare su di noi'. Poco fa la Lega è uscita per sostenere gli esposti di Ferrovie contro i disservizi dei treni. Lo dicano chiaramente: hanno sospetti di complotti anche su questo?". "Il nostro sospetto, invece, che sta diventando giorno dopo giorno sempre più fondato, è che non ci sia né un Ministro dei Trasporti né una Premier che prenda in mano il dossier:sei? Ma agli italiani ci pensate?deie proponete azioni e soluzioni.