Metropolitanmagazine.it - Tommy Lee, lo sfogo sui social contro gli artisti che pubblicizzano album e tour durante gli incendi di Los Angeles: “Dovrebbero fermarsi e aiutare”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lee si è espresso in merito alla drammatica situazione generata dagliche hanno colpito Los, per i quali il bilancio attuale si attesta a 25 vittime e che hanno portato all’evacuazione di oltre 100mila persone e la distruzione di 12mila edifici.Negli ultimissimi giorni sono tanti gliche hanno deciso di fare un passo indietro, come Beyoncé, reduce dal successo dell’halftime del match natalizio di NFL, nella sua città natale, Houston in quell’occasione aveva avvisato di avere grandi novità in arrivo il 14 gennaio. Il suo annuncio a seguito di quanto avvenuto, è stato posticipato a data da destinarsi: inoltre la fondazione dell’artista, BeyGood ha donato 2,5 milioni di dollari per le vittime della catastrofe californiana. Alla raccolta solidale hanno partecipato anche Paramount, Fox Corp e Disney rispettivamente destinando alla comunità 1 milione di dollari a testa proveniente dalle factory cinematografiche e 15 milioni dalla multinazionale di Los