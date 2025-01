Tennis Alcaraz impressionato da Fonseca | Sarà presto tra i migliori al mondo

Leggi su Sportface.it

Era uno dei nomi più attesi, in tanti aspettavano di vederlo finalmente in azione nel tabellone principale di uno Slam, contro iti del. Un’occasione mancata agli ultimi US Open, in cui è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni, mentre agli Australian Open è andato tutto come da pronostico: Joaoè sceso in campo nel primo turno a Melbourne, e l’esordio non ha certo deluso le attese.Il diciottenne brasiliano si è messo in mostra rifilando una sconfitta netta in tre set – 7-6(1) 6-3 7-6(5) – ad Andrej Rublev, centrando la sua prima vittoria contro un top-10 del ranking Atp e diventando il primo classe 2006 a vincere una partita in uno Slam. Un’ascesa inarrestabile, dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico aggiudicandosi le ultime Next Gen Atp Finals.