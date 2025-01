Scuolalink.it - Stipendi supplenti brevi: monta la protesta, interrogazione parlamentare del PD

Leggi su Scuolalink.it

I ritardi nei pagamenti degliaicontinuano a generare malcontento e proteste. Nonostante l’annuncio di NoiPa, che prevede un’emissione speciale per il 17 gennaio, l’attesa che i lavoratori subiscono da mesi non è passata inosservata. Il Partito Democratico, tramite il deputato Luciano D’Alfonso, ha deciso di portare la questione in Parlamento, definendo i ritardi “inaccettabili”. Rancati, D’alfonso: “Una situazione inaccettabile per chi assicura l’educazione dei nostri figli” Il deputato Luciano D’Alfonso ha dichiarato che presenterà un’per far luce sulla vicenda e sollecitare il pagamento degliarretrati. “È inaccettabile che i precari del settore scuola, inclusi docenti, personale tecnico e amministrativo, debbano attendere dallo scorso ottobre per ricevere il compenso dovuto”, ha affermato.