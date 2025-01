Dilei.it - Sofia Vergara e Lewis Hamilton a pranzo insieme: è nato un amore?

Nuovoper. Dopo il divorzio dal collega Joe Manganiello, l’interprete di Modern Family avrebbe ritrovato il sorriso grazie al pilota di Formula 1. I due si sono concessi un romantico appuntamento a New York, mostrando una complicità molto più amichevole.sono una coppia?Il 2025 sembra aver già trovato la sua prima coppia da copertina. E che coppia! Si tratta infatti di, avvistatia New York nelle scorse ore. A riportare la notizia è stato il tabloid TMZ, che spiega come l’attrice e il pilota di Formula Uno abbiano pubblicamente flirtato durante un appuntamento anella Grande Mela: “Erano seduti l’uno accanto all’altra e lei era così coinvolta nella conversazione che non ha quasi toccato il cibo nel piatto” ha fatto sapere un testimone al magazine.