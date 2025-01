Sci alpino Casse di nuovo terzo in prova a Wengen Brignone e Goggia tra le convocate per Cortina | torna anche Bassino

Leggi su Sportface.it

Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle fa segnare il miglior tempo nella secondacronometrata della discesa di, con il tempo di 2’25?54. Seconda posizione per il norvegese Adrian Sejersted a ventisei centesimi, mentre Mattiaprepara un altro fine settimana da protagonista: l’azzurro, dopo iltempo nella primacronometrata di ieri, si ripete quest’oggi, chiudendo a quarantanove centesimi dall’americano.Quarta piazza per Vincent Kriechmayr, che ha spinto di più rispetto a ieri e si ferma a novantasette centesimi, mentre alle sue spalle troviamo l’altro statunitense Wiley Maple, quinto pari merito con l’elvetico Franjo Von Allmen, a 1?24 da Cochran. Settimo crono per Christof Innerhofer, mentre bisogna scendere fino alla diciottesima piazza per trovare Dominik Paris, subito alle spalle di Marco Odermatt con un ritardo di un secondo e novantacinque centesimi.