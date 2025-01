Romadailynews.it - Roma: ladri “cannibalizzano” auto a Fonte Laurentina, recuperata refurtiva

In via Alfredo Cappelli a, i Carabinieri della stazione diDivino Amore hanno rinvenuto un’vettura con all’interno parti diappena rubati. In particolare, i militari hanno notato un uomo in lontananza che alla loro vista e’ fuggito, facendo perdere le proprie tracce, lasciando i pezzi: 2 paraurti anteriori, 1 cofano anteriore, 2 passaruote, 1 kit ruota scorta, 2 fari anteriori.A seguito degli accertamenti e dei rilievi effettuati sul posto dai colleghi del nucleo operativo di Pomezia, i carabinieri hanno identificato il proprietario dell’depredata, una Smart, e dellache gli e’ stata riconsegnata.Agenzia Nova