Roma-Genoa, probabili formazioni: El Shaarawy scalpita

Il girone di ritorno dellasi è aperto con il pareggio per 2-2 con il Bologna. Se è vero che il punto conquistato al Dall’Ara è ottimo considerando come si era messa la partita, è altrettanto lecito dire che i giallorossi desiderano ritrovare la vittoria. L’obiettivo è quello di continuare a risalire la china della classifica, avvicinandosi al 7° posto valido per la Conference League. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con il, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match da non sbagliare, contro un avversario che sta vivendo un momento di forma eccezionale.Già, perché i rossoblu sono reduci dal successo per 1-0 con il Parma e, allargando il raggio, sin dall’arrivo di Patrick Vieira hanno perso solo contro il Napoli per 2-1.