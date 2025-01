Lapresse.it - Report, Anna Paola Concia denuncia: “Minacce social dopo l’ultima puntata”

Leggi su Lapresse.it

L’ex parlamentare del Partito Democratico e attivista per i diritti civilihato di aver ricevutosuimedia in seguito alla messa in onda di unadella trasmissione “” su Rai 3 relativa alle presunte influenze di lobby israeliane sul Parlamento europeo. “Sulla mia bacheca di Facebook è arrivato un messaggio minaccioso, una lista di proscrizione di persone che hanno aderito a Sinistra per Israele, tra cui io, Pina Picierno, Piero Fassino, tanti altriladi. Un delirio su una fantomatica lobby israeliana. Dobbiamore”, ha scrittoin un post su X. Sulla mia bacheca di fb è arrivato un messaggio minaccioso, una lista di proscrizione di persone che hanno aderito a @SinistraXIsrael, tra cui io, @pinapic @pierofassino tanti altriladi #