Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Wolverhampton: basterà un solo tempo di gioco

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Con otto vittorie nelle ultime otto partite, ilè senza dubbio la squadra più in forma della Premier League. Un cammino importantissimo per gli uomini di Howe che sono in piena lotta per un piazzamento nella prossima Champions League. Sarebbe importantissimo riuscire ad arrivarci nel corso di questa stagione, rimetterebbe, dopo alcune notizie sicuramente non confortanti sotto l’aspetto finanziario, un po’ le cose a posto.undi(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, è evidente che il calendario viene in aiuto della formazione di casa. Arriva il, squadra impelagata nelle zone rosse della classifica, che ha sì dato dei segnali incoraggianti nel corso delle ultime settimane, ma è oggettivamente troppo poco per pensare di uscire indenni da questo match.