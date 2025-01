Ilgiorno.it - Porto Mantovano, cade della bici e viene investito da un’auto: morto ciclista 59enne

(Mantova), 15 gennaio 2024 – Tragedia a. Undi 59 anni èdopo essere caduto dallaed essere statodamobile. L’incidente è avvenuto lungo strada Spinosa, in località Montata, nel comune di, quando erano le 7 di mattina e Gianni Pozza, questo il nomevittima che risiedeva a San Giorgio Bigarello, in via Agricoltura, ha perso il controllo, finendo sull’asfalto, probabilmente a causa di un malore. Abbadia Lariana, lo schianto in auto a 150 all’ora: una 13enne lotta per la vita. L’amico rivela: eravamo ubriachi Per una tragica coincidenza, in quel momento passava, nel senso di marcia di opposto,mobile che hailcarambolato parzialmente nella corsia di marcia del veicolo.