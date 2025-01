Quotidiano.net - Pizza all’ananas? Lo chef inglese dice sì, ma devi pagare 145 euro

Roma, 15 gennaio 2025 – La ‘Hawaiian’ è stata una vera e propria violazione del protocollo culinario italiano fin dalla sua invenzione negli anni ‘60. Locanadese Sam Panopoulos diede vita, assieme al fratello, all’usanza di mettere l'ananas in scatola sullacon il prosciutto. Circa sei decenni dopo, è ancora aperto il dibattito su quanto sia ‘dignitoso’ aggiungere l'ananas come ingrediente alla. Un argomento di dialogo che divide nazioni, comunità e persino famiglie.con ananas? Sì, a 145Una pizzeria a Norwich, in Inghilterra, ha voluto rendere possibile l’esistenza di questa ‘creazione’ nel proprio menù, ma a che prezzo? Con l’aggiunta di 100 sterline (118) per il ‘disturbo’, laverrà dunque venduta al prezzo principesco di 122 sterline (quasi 145) in totale.