Perché l'interconnessione tra Italia-Eau-Albania è importante. Pelanda promuove Meloni

L’accordo sulelettrica raggiunto da Giorgiacon Emirati Arabi Uniti eha due vantaggi, spiega a Formiche.net Carlo, uno dei più autorevoli analistini, oltre che docente e saggista, autore de “L’globale” per Rubbettino: in primis la connessione geopolitica tra penisola arabica e Mediterraneo racconta dello sforzono di farsi globale, in questo caso con la linea di infrastrutture che connette l’Indo pacifico via penisola arabica con il Mediterraneo. In secondo luogo è la plastica dimostrazione di come la nostra politica estera sia caratterizzata dallo sforzo del governo di Roma di mostrare una certa audacia nel tentare di prendere una posizione forte su tutti i flussi importanti del pianeta. “L’sta correndo per provare a mettersi in una posizione forte: tale tentativo secondo me è molto apprezzabile e penso faccia parte di una strategia sistemica per cui ci saranno altri passi in questo senso, come ad esempio verso l’Africa”.