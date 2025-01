Ilrestodelcarlino.it - Omicidio al parco Murri. Si intromette nella lite e viene ucciso a calci. Condannato l’aggressore

La Corte d’Assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, haa 16 anni e 2 mesi, Alioune Badara Mbaye, 36enne senegalese, a processo per l’aggressione costata la vita ad un suo connazionale, avvenuta il 23 luglio del 2023 aldi Rimini. La vittima, Ndiaye Babacar, di 60 anni, era spirata dopo 18 giorni di agonia all’ospedale Bufalini di Cesena. L’accusa a carico di Mbaye, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, è stata riqualificata davolontario adpreterintenzionale. Lo straniero era stato rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise lo scorso maggio. Il sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha coordinato l’indagine, ha chiesto per l’imputato una condanna a 22 anni, tenuto conto delle aggravanti dei futili motivi, della minorata difesa e della recidiva, ritenendo tuttavia che il 36enne non avesse intenzione di uccidere ma che con le sue azioni avessero involontariamente provocato la morte della vittima.