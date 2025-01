Tvplay.it - Ok a 35 milioni, la Juve fissa il prezzo: saluta in estate

Leggi su Tvplay.it

Lantus sta pensando ad un colpo importante in uscita la prossima: per Giuntoli ora può partire anche di fronte ad un’offerta da 35di euroI bianconeri non hanno intenzione di ripetere gli stessi errori commessi nella campagna acquisti dello scorso agosto e almeno per quanto riguarda alcuni ruoli vogliono compiere una rivoluzione. Uno dei big è destinato a partire anche per una cifra a ribasso.Ok a 35, lailin(TvPlay – ANSA) Lantus non sta attraversando di certo un momento positivo e dopo la debacle contro il Milan in Supercoppa Italiana è arrivato anche lo scialbo pareggio contro il Torino nel Derby della Mole. Thiago Motta è finito sul banco degli imputati ormai da settimane, ma la stessa cosa vale per Giuntoli, reo di aver speso molti soldi insenza aver costruito una squadra pronta per vincere.