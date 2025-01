Panorama.it - Multe giuste vs multe sul nulla

È inutile annunciare leper chi fuma in strada, se poi non si riesce a punire neppure chi le strade le sporca con le deiezioni del suo cane. Le leggi hanno senso se vengono rispettate e fatte rispettare. Altrimenti sono solo parole scritte sul.Amo gli animali, ma più passa il tempo e più non sopporto i padroni degli animali. Intendiamoci, non tutti: solo quelli che non hanno rispetto degli altri, ovvero chi non capisce che se hai un cane te ne devi fare carico in tutti i sensi, senza gravare su chi ti circonda e senza creare problemi al prossimo. Al momento vivo con due meravigliosi gatti, ma in passato oltre ai miei amici felini ho avuto una splendida femmina di boxer e un meticcio che trovai in campagna e, avendomi seguito, non ebbi il coraggio di abbandonare. Sono stati con me per anni e mi hanno reso felice.