Modena Quanta fatica contro le inseguitrici

Per comprendere l’importanza e il peso specifico dell’appuntamento di sabato pomeriggio al ’Braglia’ con il Frosinone (con fischio d’inizio alle ore 15), serve analizzare un dato particolarmente significativo e che sta accompagnando tutta la stagione del. Il dato racconta della difficoltà (a volte abbinata ad una buona dose di malasorte, in quei centimetri spesso condannati dal Var) dei canarini ad affrontare le squadre che al momento viaggiano dietro la formazione di Mandelli e, prima, di Bisoli. Se comprendessimo anche il Palermo, alle spalle delprima del 2-0 del ’Barbera’, è stato conquistato solo un successo con le nove squadre dal dodicesimo al ventesimo posto, quello storico sul campo della Reggiana. Nelle altre sfide dirette, solo mezze delusioni. Il pareggio con rimpianti di Brescia, allenato proprio dall’ex Bisoli, quello senza reti di Mantova, la sconfitta che ancora non trova un perché con il Cittadella, quella con la Sampdoria, la sconfitta ad inizio campionato di Bolzano (e poi il pari a) l’1-1 di Cosenza e quello con la Salernitana.