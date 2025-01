Lettera43.it - Meta, nuova ondata di licenziamenti: tagli del 5 per cento del personale

si prepara per unadidopo quelli del 2022 e del 2023. Secondo quanto ha riportato Bloomberg, citando un promemoria interno del Ceo Mark Zuckerberg, iriguarderanno circa il 5 perdella forza lavoro con un focus sui dipendenti meno performanti. «Stiamo lavorando alla creazione di alcune delle tecnologie più importanti al mondo», ha spiegato il fondatore di Facebook citando l’intelligenza artificiale e il futuro dei social media. «Il 2025 sarà un anno intenso e voglio assicurarmi di avere le persone migliori nei nostri team». L’operazione in arrivo potrebbe coinvolgere circa 7 mila dipendenti «che sono stati abbastanza a lungo in azienda da poter ricevere una valutazione delle prestazioni».licenzia il 5 perdel: il messaggio di ZuckerbergNella sua nota aziendale, il Ceo Mark Zuckerberg ha fornito maggiori detsulla prossimadiinparlando della volontà di incentivare la qualità del lavoro.