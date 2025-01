Donnapop.it - Ma Chanel Totti non va mai a scuola? La domanda impazza sul web, mamma Ilary Blasi risponde

Ma, a, non ci va mai? Questo è quello che si chiedono gli utenti del web e proprio di recente,ha risposto allo spinoso quesito.Da dove nasce questa? Chi seguesui social la vede spesso in viaggio, anche in momenti dell’anno in cui – teoricamente – dovrebbe stare sui banchi di. Fra i commenti che si possono leggere sotto le sue foto di Instagram, infatti, in tanti si preoccupano del rendimento della figlia di.Oggiha 17 anni, ed è la secondogenita di Francesco, nata dopo Cristian, il primo, e prima di Isabel, l’ultima, che oggi ha 8 anni. Di recente, la conduttrice romana è stata ospite di BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli e, fra le domande che le sono state poste, ce n’è stata una anche sulladi sua figlia.