Luana, morta in fabbrica a 22 anni. Il collega in lacrime. “Non ho retto al dolore e mi sono dimesso”

Prato, 15 gennaio 2025 – Una lunga testimonianza nella quale ha rivissuto lo strazio della morte di quella giovanecon cui aveva lavorato a fianco a fianco per due. Una testimonianza che più di una volta è stata interrotta dalle: unche lo avrebbe portato a dimettersi dall’azienda subito dopo l’incidente. E’ ripreso ieri il processo per la morte diD’Orazio, la giovane operaia (22e mamma di un bimbo che all’epoca aveva solo 5e mezzo) schiacciata dall’orditoio a cui era addetta, all’Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo, il 3 maggio 2021. Il procedimento in corso è a carico del manutentore, Mario Cusimano, accusato dalla procura di essere il tecnico che fisicamente ha realizzato il bypass elettrico che ha disattivato tutti i sistemi di sicurezza della macchina, costato la vita alla ragazza.