Oasport.it - LIVE Firenze-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: comincia il match!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-13 Passa Daalderop in diagonale da posto 4 su palla veloce.12-12 Sbaglia il servizio Egonu.11-12 Termina fuori l’attacco di Malual da posto 2.11-11 Tocco a muro di Cagnin su attacco di Egonu da posto 2.11-10 ACEE Davyskiba aiutata dal nastro.10-10 MALUAL velocissima da posto 4.9-10 Egonu passa in diagonale dopo lungo scambio.9-9 Mani out Davyskiba dopo bagherone di Sylla che concede la free ball.8-9 Contraccambia il favore Miriam Sylla.7-9 Forza il servizio al salto Baijens.7-8 Tocco a muro disu attacco di Malual.6-8 Attacco vincente.6-7 Pallonetto vincente Baijens da posto 2.5-7 Tocco a murosu attacco di Sylla.5-6 Carambola out la difesa di Daalderop sul missile di Malual.4-6 Murata Cagnin da Kurtagic.4-5 Kurtagic vincente.