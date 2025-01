Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: secondo set 12-7

18-11 Delicatissima ancora una volta Haak che alterna schiacciate a pallonetti spettacolari.17-11 Zhu Ting su Erblira Bici che non riesce a trattenere.16-11 Palla che carambola sul net e cade in territorio di.16-10 troppo facile per Zhu trovare il centro del campo da quella posizione.15-10 Erblira Bici torna a segnare un punto.15-9 Un paio di metri fuori la battuta dell'americana.14-9 Simone Lee trova le mai fuori. Migliore in campo per le marchigiane.time out di Pistola.14-8 Bager di De Gennaro per Haak che trova il centro del campo.13-8 Bel guizzo di Gabi che schiaccia in diagonale una palla comoda.12-8 Suggerimento di De Bortoli per Lee.12-7 Pipe di Haak.11-7 Ace diad opera di Sonia Candi!11-6 Murata out Simone Lee.