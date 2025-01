Ilnapolista.it - Le corse in profondità non le vediamo, ma sono la cosa più importante del calcio (New York Times)

Leggi su Ilnapolista.it

“Quando guardiamo una partita di, in realtà assorbiamo solo un frammento dell’azione. Siamo naturalmente attratti dalle cose divertenti che accadono vicino alla palla, ma allargando un po’ lo sguardo troviamo la bellezza disposta nei movimenti senza palla, attentamente coreografati, in tutto il campo”, scrive il New. Che è poi la differenza tra vedere una partita in tv o allo stadio, aggiungiamo noi. Ma comunque, il Nyt scrive che ci perdiamo spesso “lapiùdel”. Ovvero: le. Lein. Che siano “lapiùdel” lo dice l’allenatore del Liverpool Arne Slot.Che lo siano per il Liverpool è evidente, e non riguarda solo Salah, Cody Gakpo e Luis Diaz, “tutti i centrocampisti di Slot hanno una notevole propensione a superare l’ultima linea avversaria con le loro incursioni in”.