Lanazione.it - La riforma del personale. Centrodestra contro Del Rosso: "Il Comune è paralizzato"

"Esprimiamo seria preoccupazione per la situazione venutasi a creare per il modo col quale la giunta Delha dato avvio alla revisione della macrostruttura dell’ente". Ilnon approva il percorso scelto dall’amministrazione comunale per arrivare a ripristinare la dirigenza dell’ente. Il 31 dicembre scorso, sono state azzerate tutte le 14 posizioni organizzative, con il successivo passaggio dei poteri di firma, in via temporanea al segretario comunale Vincenzo Lissa. La giunta punta a mettere due dirigenti e sei posizioni organizzative. "Non entriamo nel merito della scelta della reintroduzione della dirigenza – dicono Fratelli d’Italia, Lega, e Forza Italia –. A preoccuparci oggi sono tempistiche e modalità con cui questaè stata avviata. L’azzeramento al 31 dicembre di tutte le posizioni organizzative ha creato infatti una paralisi della struttura amministrativa, riscontrabile consultando l’albo pretorio sul sito comunale.