La Perla sarà venduta in blocco, via alla ricerca di un acquirente per il rilancio

Il gruppo Laevita la frammentazione degli asset, ma ora dovrà individuare uncapace di rilanciare e valorizzare il marchio. Tutti gli asset del gruppo, attualmente in stato di insolvenza, compresi il marchio e lo stabilimento di Bologna, saranno ceduti unitariamente a un unico. Questo è quanto stabilito dall’accordo raggiunto tra i commissari di LaManufacturing (in amministrazione straordinaria), i curatori di LaItalia e LaGlobal Management Uk (in liquidazione giudiziale), insieme ai liquidatori inglesi dell’azienda.L’accordo raggiuntoL’accordo è stato reso noto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al termine dell’incontro che si è svolto oggi a Roma, con la partecipazione dei sindacati. A brevepubblicato un avviso per avviare ladi uninteressatoreindustrializzazione del gruppo.