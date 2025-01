Rompipallone.it - Juve, Danilo ha deciso il suo futuro: pronto a firmare

Ultimo aggiornamento 15 Gennaio 2025 17:10 di Giancarlo Spinazzola, sempre più vicina la risoluzione del contratto con: il difensore ha scelto il suoLuiz da Silva, meglio conosciuto come: un vero e proprio alfiere dellantus, il captano fino a due settimane fa, quando Thiago Motta di concerto con la dirigenza, hadi farne a meno. Via la fascia, via il posto da titolare, via dalla: messo fuori rosa come l’ultima delle riserve, gli è stato chiesto gentilmente di togliere il disturbo.E, per essere ancora più chiari, allenamenti in solitaria alla Continassa. Un momento difficile per chi ha onorato e si è sacrificato per la maglia bianconera, giocando in ogni posizione possibile ed immaginabile: terzino destro – che è il suo ruolo – poi a sinistra, braccetto in una difesa a tre o centrale a quattro e perfino mediano.